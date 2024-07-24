«Забьется в угол и замолчит»: Психиатр раскрыл, как на детей влияют хоррор-квесты

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Долгое время хоррор-квесты остаются очень популярными в индустрии развлечений. Мнения у людей по поводу усовершененных «комнат страха» разделились: одни считают, что это опасно, а другие с удовольствием отпускают туда детей на праздники или просто так.
Психиатр, сексолог, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие хоррор-квесты пользуются большим спросом у детей, потому что они хотят эмоций.
Он добавил, что никогда нельзя быть полностью убежденным в безопасности подобных мероприятий, потому что они как американские горки или качели.
По его словам, подобные квесты могут привести не только к физическим травмам, но и к психологическим искажениям.
Так же он подчеркнул, что за детей всегда несет ответственность семья, поэтому родители должны четко понимать, куда они отпускают своего ребенка и что там будет.
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«Дети считают, что они счастливые и бессмертные. Что если что-то с кем-то может случиться, с ними — никогда. У детей есть соревновательный момент, им хочется сделать то, что не могут сделать другие, то есть самореализация какая-то. К тому же, это дает ощущение тайны, как в книге Марка Твена «Том Сойер»: дети заблудились в пещере, и им было интересно, они готовы на любую авантюру. Они так тестируют окружающий мир и себя в этом мире», — объяснил эксперт.
Он добавил, что никогда нельзя быть полностью убежденным в безопасности подобных мероприятий, потому что они как американские горки или качели.
«С квестами до сих пор нет каких-то твердых правил, как они должны быть сертифицированы. Сразу вспоминается история из Краснодарского края, где погибли люди, потому что какая-то дверь была не открыта. Может произойти все, что угодно. Каждый создатель квеста стремится сделать его индивидуальным, лучшим, но не всегда учитываются правила безопасности», — предупредил психиатр.
По его словам, подобные квесты могут привести не только к физическим травмам, но и к психологическим искажениям.
«Дети могу реагировать по-разному: один будет рассказывать с радостью и интересом, а другой забьется в угол и замолчит, потому что темнота, страх или какие-то приведения могут произвести на него такое впечатление. Потом долго придется общаться с детским психиатром. Если ребенок боится, то родителям не нужно настаивать. Никого от этого страха не вылечить, можно только усугубить. Если ребенок после подобного квеста ведет себя неадекватно, то стоит его разговорить и пойти к специалисту», — поделился Александр Теслер.
Так же он подчеркнул, что за детей всегда несет ответственность семья, поэтому родители должны четко понимать, куда они отпускают своего ребенка и что там будет.
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Анастасия Бондарева