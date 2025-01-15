«Забыли о Боге»: Игумен Кирилл поделился версией о причинах пожаров в Калифорнии

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Страшные пожары в Лос-Анджелесе и во всей Калифорнии начались потому, что голливудские кинозвёзды забыли о Боге и не благодарили Создателя за помощь. Такой версией о причинах пожаров в США поделился пермский игумен отец Кирилл.
По его словам, на последней церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус», которая проходила 5 января, ведущие сказали, что «обошлись без Бога на этот раз». Уже через два дня Лос-Анджелес был охвачен пожарами.
Свой пост он сопроводил кадрами с церемонии, где ведущая кинопремии комедийная актриса комик Никки Глейзер, шутит, что за весь вечер ни один из актеров не вспомнил о Боге. Потом она говорит, что это и неудивительно «в этом безбожном городе».
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«Когда сам говоришь, что Бог тебе не нужен... Больше всего ведь пострадали элитные районы, а многие звезды Голливуда лишились своих домов. Элитный район Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс, где живут голливудские звезды, превратился в руины», — пишет священник.
Свой пост он сопроводил кадрами с церемонии, где ведущая кинопремии комедийная актриса комик Никки Глейзер, шутит, что за весь вечер ни один из актеров не вспомнил о Боге. Потом она говорит, что это и неудивительно «в этом безбожном городе».
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Александр Бойцов