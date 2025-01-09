В Малибу сгорел дом Перис Хилтон из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе

Фото: iStock/Kara Capaldo
Пляжный дом певицы Перис Хилтон в прибрежном районе Лос-Анджелеса Малибу сгорел дотла из-за крупного пожара. Об этом стало известно порталу TMZ.
«Пляжный дом Хилтон в Малибу превратился в груду горящих обломков», — говорится в сообщении.
В публикации указывается, что дом не являлся основным местом жительства певицы, однако это все равно тяжелая утрата для нее. Напомним, что сейчас в в округе Лос-Анджелес бушует крупный лесной пожар на площади в 10 тысяч гектаров. Пламя продолжает распространяться, а общая сумма ущерба варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов.
Из-за пожара без света осталось почти миллион жителей. Под обязательную эвакуацию в регионе попало порядка 27 тысяч человек.
Читайте также:
ABC News: из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибло пять человек
В Хабаровском крае закрыли два аэропорта из-за снега
Губернатор Бусаргин: Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе
Иван Мусатов