Лос-Анджелес в огне: сгорел дом Ди Каприо, уничтожен элитный район, есть погибшие

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В Калифорнии (США), в Лос-Анджелесе, бушует сильный пожар: площадь, охваченная огнём, составляет более 10 тысяч гектаров. Сообщается, что пять человек погибли, уничтожено 1000 зданий, без света остались около миллиона человек в округе. О том, что известно на данный момент о последствиях стихийного бедствия, читайте в материале «Радио 1».
Пожар может побить предыдущий рекорд
Калифорния не в первый раз сталкивается с огненной стихией. Считается, что самый разрушительный пожар произошёл в ноябре 2018 года. Тогда погибли десятки местных жителей, а материальный ущерб составил два миллиарда долларов.
Возможно, нынешний пожар побьёт старый рекорд.
Пасифик-Палисейдс уничтожен, дома Ди Каприо и Пэрис Хилтон сгорели
Пожар уничтожил элитный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где живут такие звёзды, как Том Хэнкс, Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон и Брэдли Купер. Предварительная оценка ущерба от пожара в Палисейдсе — $57 млрд долларов. Полыхает Малибу, следующие — Сансет-бульвар и Беверли-Хиллз.
Своих домов лишились голливудский актёр Леонардо Ди Каприо, киноактриса и певица Пэрис Хилтон, актёр Майлз Теллер и многие другие знаменитости.
Реакция властей на пожар
Президент США Джо Байден отменил ранее запланированный визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования. Также он объявил режим масштабного бедствия в Лос-Анджелесе.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом мобилизовал Национальную гвардию штата для поддержки пожарных служб округа Лос-Анджелес. Власти предпринимают все возможные меры для локализации огня, но ситуация остаётся критической.
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По информации телеканала CNN, началась массовая эвакуация. Президент городского совета Маркис Харрис-Доусон пообещал, что будут задействованы все имеющиеся у властей Лос-Анджелеса ресурсы: сотни спасателей и пожарных, десятки единиц техники, а также вертолёты.
Погода не благоприятствует
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что из-за усиливающегося ветра ситуация крайне опасная.
Кроме того, в городе последние полгода практически не было дождя. По данным местных метеослужб, с июля выпало всего 4 миллиметра осадков.
Пожар может уничтожить знак Hollywood
В социальных сетях появились сообщения о том, что пожар достиг знаменитого знака Hollywood, расположенного на холмах в Лос-Анджелесе, однако эти данные оказались недостоверными. Вероятно, фотографии были созданы с помощью искусственного интеллекта.
Также стало известно, что церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на несколько дней из-за пожара.
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Анастасия Ларина