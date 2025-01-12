Крупные лесные пожары в округе Лос-Анджелес унесли жизни уже 13 человек

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Крупные лесные пожары в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, унесли жизни уже 13 человек. Об этом рассказывает телеканал NBC News со ссылкой на властей.
«По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии», — говорится в сообщении.
Как пишут РИА Новости, пожар уже уничтожил свыше 10 тысяч строений в регионе. Стихия начала распространение в Лос-Анджелесе 7 января. Метеорологи считают, что причиной является сухая и ветреная погода.
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Иван Мусатов