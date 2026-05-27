Забившей кальян на пасхальном куличе москвичке вынесли приговор
Суд приговорил 27-летнюю Ксению Белоусову к трем годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
По версии следствия, все произошло в апреле в заведении на улице Сретенка в Москве. Уроженка Мордовии забила кальян на пасхальном куличе, сняла это на видео и опубликовала в соцсетях, сопроводив фразой: «Даже Христос от такого воскрес».
После волны осуждения она принесла извинения, однако вскоре ее задержали. Уголовное дело возбудили об оскорблении чувств верующих. В суде девушка полностью признала вину и раскаялась.
Ранее гособвинение запрашивало для нее три года и два месяца лишения свободы. До приговора Мещанский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. В августе прошлого года Белоусову уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков — тогда суд дал ей три года условно.
