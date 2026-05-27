Россиянин издевался над двумя маленькими детьми и получил срок
Суд в Москве приговорил 61-летнего местного жителя к шести годам колонии общего режима за истязание двоих малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК столицы в своем телеграм-канале.
По версии следствия, с января по октябрь 2024 года мужчина систематически применял насилие к своим детям, объясняя жестокое обращение «воспитательными мерами». Экспертиза установила, что полученные травмы не могли быть следствием падения, о чем ранее заявлял подсудимый.
Ранее сообщалось, что в Московской области организовали доследственную проверку по факту жестокого обращения с детьми. Видеозапись с противоправными действиями в отношении несовершеннолетних выявили в ходе мониторинга социальных сетей.
На кадрах, снятых в лифте дома на улице Бояринова в Балашихе, видно, как взрослый мужчина избивает маленькую девочку, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Личность нападавшего уже установили, с ним работают оперативники.
