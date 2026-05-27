Россиянин издевался над двумя маленькими детьми и получил срок

27 мая 2026, 10:51

Москвич получил шесть лет колонии за истязание двоих малолетних детей

Суд в Москве приговорил 61-летнего местного жителя к шести годам колонии общего режима за истязание двоих малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК столицы в своем телеграм-канале.