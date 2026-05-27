Выпускника похитили перед последним звонком в российском городе
В Перми неизвестные похитили 18-летнего выпускника школы и потребовали за него выкуп в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает 59.ru.
Инцидент произошел 25 мая. Юноша вышел из дома, а вечером того же дня его родителям позвонили неизвестные и заявили, что их сын у них. Отец выпускника рассказал, что сначала принял звонок за розыгрыш, однако телефон парня оказался недоступен. Злоумышленники также связывались с матерью молодого человека и его сестрой, живущей в Москве, и требовали деньги.
Семья считает, что парень попал под влияние мошенников. В день исчезновения он был одет в черные штаны, худи, куртку и зеленые кеды. Его рост составляет около 178 сантиметров. В ночь на 26 мая юноша домой так и не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию и ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в день последнего звонка нашли тело девятиклассника.
