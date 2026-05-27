Москвичка поранила пятку о металлический штырь в магазине Befree в «Авиапарке»
Москвичка распорола пятку о металлический штырь, торчавший из пола в магазине Befree в ТЦ «Авиапарк». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Врачи сделали девушке прививку от столбняка и назначили антибиотики. Сейчас она готовит иск в суд и намерена требовать компенсацию.
Прививку проводят для того, чтобы защитить человека от опасной бактериальной инфекции, которая может развиться при попадании возбудителя в организм через рану, порез, прокол или другое повреждение кожи. Столбняк поражает нервную систему, вызывает сильные судороги и может привести к тяжелым осложнениям, поэтому вакцинация помогает заранее сформировать иммунную защиту, а при травмах снижает риск развития болезни. Именно поэтому прививку делают планово и при необходимости рекомендуют после потенциально опасных ран.
