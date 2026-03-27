Забор может стать причиной судебного разбирательства: как избежать сноса?
Адвокат Елена Кудерко объяснила, когда забор соседа станет незаконным. Об этом пишет «Прайм».
Споры из-за изгородей часто заканчиваются в суде. В России нет единых норм по высоте ограждений, но существуют рекомендательные параметры. Обычно ограды должны быть высотой от 1,2 до 1,8 метра. Глухие конструкции разрешены только со стороны улицы. Каждый регион может устанавливать свои правила.
Игнорирование рекомендаций само по себе не приводит к сносу забора. Если ограждение затеняет соседний участок или нарушает права жильца, это может стать основанием для разбирательства. Важно учитывать границы участков, указанные в ЕГРН. Ограду можно строить с согласия соседа или с отступом внутрь своего участка. В противном случае возможен штраф от пяти до десяти тысяч рублей и требование о демонтаже.
