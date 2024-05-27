Забрал свой член и уехал за границу: Пригожин прокомментировал побег рэпера VACÍO

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин заявил, что от рэпера VACÍO (Николай Васильев), сбежавшего в США, остался только носок, который он надевал на половой орган во время вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Пригожин отметил, что музыкант не умеет отвечать за свои слова. По словам известного композитора, такие люди, как рэпер, являются «недорогими».
Васильев жил в свободной стране и мог здесь реализоваться, а чем в дальнейшем музыкант будет заниматься в Штатах — остается неизвестным, добавил Пригожин.
Ранее сообщалось, что рэпер VACÍO смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц». Он обманул на деньги российский лейбл и теперь собирается отказаться от гражданства РФ.
Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Васильев пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. За это Vacío получил повестку в армию и открытое административное дело.
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Васильев жил в свободной стране и мог здесь реализоваться, а чем в дальнейшем музыкант будет заниматься в Штатах — остается неизвестным, добавил Пригожин.
Ранее сообщалось, что рэпер VACÍO смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц». Он обманул на деньги российский лейбл и теперь собирается отказаться от гражданства РФ.
Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Васильев пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. За это Vacío получил повестку в армию и открытое административное дело.
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Екатерина Коршунова