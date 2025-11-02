Квартиру блогера Subo арестовали из-за долгов перед налоговой
Квартиру блогера Subo (Субхана Мамедова) арестовали из-за долгов перед налоговой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в Одинцово пустует двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров. С февраля этого года блогер не появляется в ней. По информации Mash, жилье будет конфисковано и продано за десять миллионов рублей, чтобы погасить часть налогового долга, который составляет 91 миллион рублей.
Мамедов взял эту квартиру в ипотеку ещё в 2018 году и выплатил её полностью. Однако после объявления его в розыск, обысков и отъезда из России, он лишился гражданства РФ. Выяснилось, что при оформлении паспорта блогер предоставил ложные данные. В связи с этим Субхан спешно переехал в ОАЭ, опасаясь преследования за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
