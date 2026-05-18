«Ещё слишком юны»: В Госдуме высказались о повышении возраста молодёжи до 39 лет

18 мая 2026, 18:43

Депутат Милонов выступил против повышения возраста молодёжи в России до 39 лет

В России не следует повышать возрастную планку молодёжи до 39 лет. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.





В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что к этому возрасту человек уже должен иметь нескольких детей.

«В России и так очень высокий уровень мужчин 35 лет, которые ещё думают о PlayStation, говорят, что ещё слишком юны, чтобы заводить семью. Если человек чувствует себя в 60 лет молодым, это прекрасно, но он не должен быть молодёжью. Молодёжь — это люди, которые полны энергии, но они ещё не до конца осознали свой путь в жизни. То есть они могут делать пробы и ошибки. А в 39 лет уже нужно как минимум нескольких детей в школу отводить», — высказался Милонов.