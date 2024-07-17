Задержан экс-руководитель департамента культуры в правительстве Москвы Кибовский

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В Москве задержан бывший министр столичного правительства Александр Кибовский. Он возглавлял департамент культуры.
По данным телеграм-канала SHOT, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. В отношении бывшего чиновника возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ. Следственный комитет уже направил в суд ходатайство об аресте Кибовского.
Александр Кибовский занимал пост министра в правительстве Москвы с 2010 года. Сначала он руководил департаментом культурного наследия, а с 2015 года — департаментом культуры. В 2023 году он был освобождён от занимаемой должности. Также он был главой московского отделения Российского военно-исторического общества.
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Александр Бойцов