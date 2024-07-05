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В Петербурге задержали замглавы района Комарова за особо крупную взятку

05 июля 2024, 13:29
Фото: istockphoto / BrianAJackson

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель главы Адмиралтейского района Игорь Комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка.ру».
«Комарова подозревают в том, что при благоустройстве сквера на Рижском проспекте были завышены цены на малые архитектурные формы. Разница в деньгах, как считает следствие, выводилась на ИП, подконтрольные Комарову», — сообщили в издании.

В настоящее время Игорь Комаров находится в Следственном комитете России Адмиралтейского района. Он задержан по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). О какой сумме идёт речь, не сообщается.



Также 3 июля ФСБ провела обыски во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции города.

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#рф
#санкт-петербург
#взятка
В Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
05 июля 2024, 12:51

Фото: Sayan_Moongklang

После десяти суток ареста бывший глава района в Дагестане Омаров был освобождён.
Магомед Омаров, бывший глава Сергокалинского района в Дагестане, вышел на свободу после 10-дневного ареста за хулиганство. Эту информацию подтвердил Шамиль Хадулаев, председатель общественной наблюдательной комиссии республики, сообщили в РИА Новости.

«Магомед Омаров вчера поздно вечером вышел на свободу, отбыв арест», – сказал Шамиль Хадулаев.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошло нападение вооружённых боевиков на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате этой атаки погибли 22 человека, а ещё более 40 получили ранения. Силовики успешно ликвидировали пятерых боевиков, которые были причастны к этим терактам, и их личности были установлены.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах, один из уничтоженных бандитов — это 31-летний Осман, сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

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ГКНБ Киргизии обезврежена группировка, планировавшая захватить власть
05 июля 2024, 12:12

Фото: istockphoto/HStocks

Силовиками Кыргызстана обезврежена группировка, планировавшая совершить насильственный захват власти. Об этом сообщили в пресс-центре республиканского Госкомитета нацбезопасности.
«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Самаре на оборонном предприятии. Уточнялось, что задержанный общался с представителями проукраинской организации, выбирал места для совершения теракта, а также готовил самодельные зажигательные устройства.

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#мир
#киргизия
#новости
#криминал
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На Сахалине в лесу неподалёку от села нашли авиабомбу
05 июля 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Alex Kochev

На острове Сахалин неподалёку от села Победино строители при проведении подготовительных работ по прокладке газовой трубы обнаружили авиабомбу, предположительно, ФАБ-50. Также рядом лежала миномётная мина.
Для идентификации боеприпасов в Победино выезжали специалисты инженерно-саперного подразделения 68-го армейского корпуса. Об опасной находке сообщили сотрудникам Федерального государственного казённого учреждения «Амурский спасательный центр МЧС России». Из Хабаровска на место вылетел самолёт Ан-72 с двумя специалистами-взрывотехниками на борту. Утром 5 июня они прибыли в островной регион для утилизации авиабомбы и мины, сообщает пресс-служба МЧС.

Место находки было оцеплено. Взрывотехники уничтожили боеприпасы на месте обнаружения. Никто не пострадал. Специалисты МЧС напоминают: при обнаружении предметов, напоминающих боеприпасы, к ним не следует приближаться и, тем более, трогать. О находке необходимо немедленно оповестить экстренные службы.

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В Екатеринбурге мужчина хотел похитить девочку, которую спасли прохожие
05 июля 2024, 11:56

Фото: istockphoto/blinow61

Неизвестного мужчину, который хотел похитить школьницу, задержали полицейские в Екатеринбурге, ее спасли прохожие, сообщает Telegram-канал Mash.
Все произошло накануне вечером, 4 июля, люди увидели, как злоумышленник заталкивает в свой автомобиль подростка и вызвали правоохранителей. Стражи порядка оперативно приехали, схватив мужчину.

Родители девочки подали заявление. Сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.

В минувшую среду, 3 июля, сообщалось, что полиция задержала человека, который хотел увести ребенка со двора в Люблино. За мальчика вступился курьер, заметивший, что мужчина неопрятного вида повел ребенка в кусты, а затем в неизвестном направлении.

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Минздрав Нижегородской области: второй человек скончался от ботулизма в РФ
#россия
#екатеринбург
#полиция
#похищение
#дети
#криминал
#новости
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Минздрав Нижегородской области: второй человек скончался от ботулизма в РФ
05 июля 2024, 11:37

Фото: istockphoto/airdone

Второй человек скончался от ботулизма в России. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
«Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», — сказано в сообщении регионального Минздрава.

Также уточняется, что пациента госпитализировали 17 июня в тяжелом состоянии. Первым от ботулизма умер житель Костромы в возрасте 21 года. Он съел салат с фасолью во время поездки в Нижний Новгород.

По данным источников, сейчас в больницах в регионах России, где зафиксирован ботулизм, остается больше 50 человек. Состояние более 20 человек оценивается, как тяжелое, а более десяти подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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#россия
#смерть
#ботулизм
#нижний новгород
#новости
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Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд
05 июля 2024, 10:39

Фото: istockphoto/fizkes

В Краснодарском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы и направила материалы дела в суд. Она избила 12-летнюю девочку из-за пропажи электронной сигареты.
Женщина будет обвиняться по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, передаёт издание «Лента.ру». Как установили следователи, девочка пришла в гости к подруге в посёлке Назарово. Затем домой вернулась подвыпившая хозяйка квартиры. Женщина захотела покурить, но не нашла электронную сигарету, которую, как она думала, до этого положила на стол.

Она заподозрила в краже подругу дочери и решила «преподать ей урок». Нетрезвая жительница Кубани повалила девочку на пол и начала избивать её ногами. В результате ребёнок был госпитализирован с множественными травмами.

Девочка рассказала, что теперь получает угрозы. При этом сама нападавшая свою вину не признаёт.

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#девочка
#рф
#сигареты
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ФСБ: в Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
05 июля 2024, 10:34

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Теракт на оборонном предприятии предотвратили в Самаре. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. Уточняется, что, по данным силовиков, в середине прошлого года самарец переписывался с участником радикальной проукраинской организации, согласившись на совершение диверсионно-террористического акта в регионе.

Чтобы реализовать задуманное, сообщает ФСБ, злоумышленник собирал самодельные зажигательные устройства, а также подбирал и осматривал места для совершения атаки.

«На стадии приготовления к совершению резонансного преступления указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при содействии ОМОН «Утес» управления Росгвардии по Самарской области», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка Зиновий Парасюк осужден заочно на восемь лет колонии за нападение на консульство РФ во Львове.

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#фсб
#теракт
#криминал
#новости
#украина
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В Новосибирске подросток из пистолета выстрелил в глаз 11-летнему мальчику
05 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Новосибирске на спортивной площадке подросток выстрелил из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику. Сейчас стрелявшего разыскивает полиция.
Инцидент произошёл в Первомайском районе города, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Дети играли в футбол, к ним подошли ребята постарше и попросили принять их в игру, но те отказались, не желая принимать подростков в младшую компанию. Те сначала ушли, но позже вернулись, после чего один из них в упор выстрелил из пневматического пистолета в лицо одному из ребят.

Пострадавшего мальчика госпитализировали. Оказалось, что пулька от пневматики попала в нижнее веко, буквально в миллиметрах от глазного яблока. Сейчас её извлекли, жизни ребёнка ничего не угрожает. Вероятно, зрение ему также удастся сохранить. Поскольку подростки после происшествия скрылись, родители потерпевшего обратились в полицию. Проводится проверка с целью выяснения всех подробностей инцидента, стрелявшего разыскивают.

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Мосгорсуд: Зиновий Парасюк заочно осужден на восемь лет колонии общего режима
05 июля 2024, 10:18

Фото: istockphoto/AMilkin

За нападение на российское консульство во Львове заочно осудили Зиновия Парасюка — отца экс-нардепа Верховной рады Владимира Парасюка. Это следует из приговора Мосгорсуда. Парасюку вменяли нападение на служебные помещения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнить международные отношения.
«Суд признал виновным Парасюка З. А. и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — сказано в приговоре.

Уточняется, что приговор вступает в силу после того, как Парасюк будет задержан или экстрадирован в Россию.

Ранее сообщалось об опровержении информации судом об удовлетворении иска Генпрокуратуры против бизнесмена Юрия Шефлера.

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#россия
#суд
#криминал
#украина
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