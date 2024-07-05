В Петербурге задержали замглавы района Комарова за особо крупную взятку

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В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель главы Адмиралтейского района Игорь Комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка.ру».
«Комарова подозревают в том, что при благоустройстве сквера на Рижском проспекте были завышены цены на малые архитектурные формы. Разница в деньгах, как считает следствие, выводилась на ИП, подконтрольные Комарову», — сообщили в издании.
В настоящее время Игорь Комаров находится в Следственном комитете России Адмиралтейского района. Он задержан по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). О какой сумме идёт речь, не сообщается.
Также 3 июля ФСБ провела обыски во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции города.
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