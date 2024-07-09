Baza: за взятку задержали ректора Балтийского федерального университета Федорова

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По подозрению в получении взятки задержали ректора Балтийского федерального университета в Калининграде Александра Федорова. Как сообщает Baza, сумма взятки составляет больше 600 тысяч рублей. Сейчас с ним работают следователи.
Ранее сообщалось, что московского военкома отправили в изолятор в Замоскворецком суде столицы по обвинению в получении крупной взятки. Речь идет о Сергее Тригилеве. Военком проведет за решеткой два месяца.
По данным журналистов, военному вменяют получение взятки в крупном размере в составе группы по предварительному сговору. Тригилеву грозит до 12 лет колонии.
Кроме того, по аналогичному делу задержан в Санкт-Петербурге замглавы Адмиралтейского района Игорь Комаров.
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По данным журналистов, военному вменяют получение взятки в крупном размере в составе группы по предварительному сговору. Тригилеву грозит до 12 лет колонии.
Кроме того, по аналогичному делу задержан в Санкт-Петербурге замглавы Адмиралтейского района Игорь Комаров.
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Никита Кротов