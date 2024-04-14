Задержанные рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ готовятся к вылету

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Авиарейсы компании «Аэрофлота», которые прежде были задержаны, готовятся к вылету. Об этом сообщили представители компании.
Речь идет о рейсах в Египет и ОАЭ, которые были задержаны в целях безопасности на фоне ситуации в Израиле.
Ранее Росавиация ввела ограничения на вылет российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию. Меры были введены из-за соображений безопасности и закрытия воздушного пространства этих стран. Некоторые рейсы были отложены более чем на восемь часов.
По последним данным, рейс иранской авиакомпании Mahan Air из Москвы в Тегеран отменен.
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Ранее Росавиация ввела ограничения на вылет российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию. Меры были введены из-за соображений безопасности и закрытия воздушного пространства этих стран. Некоторые рейсы были отложены более чем на восемь часов.
По последним данным, рейс иранской авиакомпании Mahan Air из Москвы в Тегеран отменен.
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Анастасия Хохлова