Атаковать общежитие «Алабуга Политех» мог американский самолёт Cessna

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В атаке на общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане мог принимать участие американский легкомоторный самолёт Cessna 172, переоборудованный в БПЛА-камикадзе. Об этом сообщают российские военкоры.
Ранее мнение о том, что удары по предприятиям в Татарстане были нанесены легкомоторными самолётами, высказал также председатель комитета Государственной думы РФ Андрей Картаполов.
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Александр Бойцов