Задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в оправдании терроризма

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Силовики задержали сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он подозревается в оправдании терроризма.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, поводом для задержания мужчины стало подозрение в совершении им преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Задержание провели накануне, 10 июня, сотрудники ФСБ совместно с представителями управления собственной безопасности ФСИН России. Назначена служебная проверка. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.
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