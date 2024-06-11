Задержан сотрудник НИИ ФСИН России

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Сотрудник Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН РФ задержан по подозрению в преступлении. Об этом проинформировала пресс-бюро службы на сайте.
«Главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) ФСИН России совместно с ФСБ задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления», — сообщили в ведомстве.Задержание было произведено ГУБС ФСИН России совместно с ФСБ РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. ФИО задержанного и преступление, инкриминируемое ему, не раскрывается.
Назначены служебная проверка и следственные действия, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в отношении звезды «Что? Где? Когда?» могут возбудить уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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