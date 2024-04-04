Захарова высказалась о расследовании теракта в «Крокусе»

Фото: сайт МИД РФ
Российская сторона проведет тщательное и точное расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и не даст организаторам «зацепиться» за ложную информацию. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова информационному агентству ТАСС.
Захарова отметила, что необходимо дождаться результатов расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что Россия не допустит никаких неточностей в этом процессе. По словам дипломата, Москва также не даст организаторам теракта повода «зацепиться» на ложную информацию.
Захарова также напомнила о словах президента России Владимира Путина. Глава РФ подчеркнул, что расследование терактов должно проводиться на самом высоком профессиональном уровне, объективно и без какой-либо политической предвзятости.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Следственный комитет России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла», обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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«Мы понимаем, что стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия киевского режима, за которым стоит Запад, могут и очевидно наталкивают на соответствующие выводы, но мы должны все-таки дождаться результатов расследования», – призвала она.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Следственный комитет России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла», обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Александр Климов