Журналист Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало власти России о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал в своей колонке на интернет-портале Substack.
«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано «срочно» и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — написал Херш.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что власти США пытались помочь предотвратить теракт в «Крокусе». Политик также подчеркивал, что США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве.
Президент РФ Владимир Путин 19 марта назвал предупреждения от США «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные сообщения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».
В среду 27 марта глава МИД Италии Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки.
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Мария Федоровцева