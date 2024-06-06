Задержанный в Москве француз оказался сотрудником швейцарского центра

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Гражданин Франции Лоран Винатье, арестованный в Москве по подозрению в сборе военной информации, работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Об этом сообщает AFP.
По словам представителя организации, в настоящее время идет работа над выяснением более подробных обстоятельств и обеспечением освобождения француза.
Уточняется, что данная организация принимает участие в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в Африке, на Ближнем Востоке, Евразии и Азии.
Напомним, гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержали в Москве. В течение двух лет Винатье целенаправленно осуществлял сбор информации в области военной и военно-технической деятельности России.
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Уточняется, что данная организация принимает участие в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в Африке, на Ближнем Востоке, Евразии и Азии.
Напомним, гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержали в Москве. В течение двух лет Винатье целенаправленно осуществлял сбор информации в области военной и военно-технической деятельности России.
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Екатерина Коршунова