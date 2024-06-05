В Ростове идет поиск сбежавшего из СК дагестанского контрактника

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В Ростове-на-Дону ведется поиск 29-летнего военного из Дагестана, который сбежал из следственного отдела. Об этом сообщает 161.RU.
Вечером во вторник, 4 июня, военнослужащего доставили в здание Ростовского гарнизона для дачи показаний о совершенном им правонарушении, но в скором времени он сбежал оттуда. Отмечается, что мужчина заключил контракт на службу в армии.
В момент побега на нем были камуфлированные штаны, черная майка, черно-белые кроссовки и зеленая кепка. Ориентировки на сбежавшего дагестанского военного разосланы по отделам полиции города.
Ранее сообщалось, что в Подольске полиция задержала военного, который сбежал из госпиталя после того, как прошел лечение после ранения, полученного в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В момент побега на нем были камуфлированные штаны, черная майка, черно-белые кроссовки и зеленая кепка. Ориентировки на сбежавшего дагестанского военного разосланы по отделам полиции города.
Ранее сообщалось, что в Подольске полиция задержала военного, который сбежал из госпиталя после того, как прошел лечение после ранения, полученного в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова