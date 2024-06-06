В Кемерово задержали главу и мастера транспортной компании после ДТП с трамваями

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В Кузбассе были задержаны директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания», которые подозреваются в допущении к выходу на рейс неисправного трамвая. Об этом сообщили в СК России.
Фигуранты подозреваются в совершении преступления по статье 238 «Оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Согласно данным Telegram-канала SHOT, задержанным главой компании оказался 54-летний бывший заместитель мэра Кемерово Павел Мальцев.
Уточняется, что шесть лет назад Мальцев был судим за взятку. В настоящее время на его имя открыты исполнительные производства на сумму 9,4 миллиона рублей. В скором времени фигурантам изберут меру пресечения.
Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.
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Уточняется, что шесть лет назад Мальцев был судим за взятку. В настоящее время на его имя открыты исполнительные производства на сумму 9,4 миллиона рублей. В скором времени фигурантам изберут меру пресечения.
Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.
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Екатерина Коршунова