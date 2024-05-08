Задержанный в РФ солдат из США критиковал в соцсетях НАТО и Байдена

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Задержанный за кражу американский военный Гордон Блэк критиковал в своих социальных сетях НАТО и политику, проводимую Белым домом. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, Блэк неоднократно критиковал президента США Джо Байдена и обвинял НАТО в агрессивной политики в отношении России. Военный высказывал мнение о том, что Байдену не удается справляться с возникающими ситуациями, как следовало бы, а Россия лишь защищает себя в сложившейся ситуации.
Напомним, американский военный был задержан во Владивостоке по подозрению в краже у гражданки России, с которой прежде некоторое время сожительствовал.
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