Задержан инспектор ДПС, пропустивший машину с убийцей московского байкера

Российский предприниматель и миллионер, владелец сети кальянных в Санкт-Петербурге Антон Симутов, который постоянно живёт на Бали, обвиняется в изнасиловании. Заявление написала гостья его виллы, которая утверждает, что бизнесмен ещё и избил её.