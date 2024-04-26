Задержан инспектор ДПС, пропустивший машину с убийцей московского байкера

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В Москве задержали инспектора ГИБДД, который пропустил машину с убийцей мотоциклиста Шахином Аббасовым, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 31-летний сотрудник пропустил транспортное средство с Аббасовым за взятку. Тот пытался скрыться после убийства 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва.
Подробности пока не раскрываются, и официальные представители силовых структур не подтверждали эту информацию.
Ранее сообщалось, что отец убийцы московского байкера пытался достичь соглашения с родственниками жертвы.
Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Позже он скончался в больнице. Во время обысков в квартире у Аббасова обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. По некоторым данным, он мог быть хранителем криминального «общака».
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Подробности пока не раскрываются, и официальные представители силовых структур не подтверждали эту информацию.
Ранее сообщалось, что отец убийцы московского байкера пытался достичь соглашения с родственниками жертвы.
Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Позже он скончался в больнице. Во время обысков в квартире у Аббасова обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. По некоторым данным, он мог быть хранителем криминального «общака».
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Артем Кузьмин