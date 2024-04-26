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Задержан инспектор ДПС, пропустивший машину с убийцей московского байкера

26 апреля 2024, 18:47
Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Москве задержали инспектора ГИБДД, который пропустил машину с убийцей мотоциклиста Шахином Аббасовым, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 31-летний сотрудник пропустил транспортное средство с Аббасовым за взятку. Тот пытался скрыться после убийства 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва.

Подробности пока не раскрываются, и официальные представители силовых структур не подтверждали эту информацию.



Ранее сообщалось, что отец убийцы московского байкера пытался достичь соглашения с родственниками жертвы.

Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Позже он скончался в больнице. Во время обысков в квартире у Аббасова обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. По некоторым данным, он мог быть хранителем криминального «общака».

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#жертвы
Осуждены пятеро мужчин, похитившие бизнесмена в Омске
26 апреля 2024, 19:44

Фото: iStock/Diy13

В Омске осудили группу мужчин, похитивших бизнесмена из банка и вымогавших его деньги, пишет «Лента.ру».
По данным региональной прокуратуры, пятеро мужчин похитили местного бизнесмена из здания банка и вымогали у него деньги и жильё.

Лидеру преступной группировки суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии особого режима. Трое других участников получили от шести до семи лет, а последний — пять лет условно с испытательным сроком на три года.

Как сообщает следствие, преступление произошло в конце 2021 года. Группировка похитила мужчину из банка, отвезла его в гараж и, избивая и угрожая дальнейшей расправой, вымогала деньги и квартиру.

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В Харькове украинский боевик застрелил любовницу, которая «ждала русских»

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#омская область
#бизнесмен
#преступники
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В Харькове украинский боевик застрелил любовницу, которая «ждала русских»
26 апреля 2024, 19:18

Фото: iStock/Pawel Kajak

В Харькове украинский боевик застрелил любовницу и ранил ее дочь, сообщают украинские СМИ.
Правоохранительные органы задержали офицера 125-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины. По данным следствия, боевик родом из Львова познакомился в Харькове с 53-летней женщиной. У них завязались отношения.

Во время совместного употребления горячительных напитков женщина поделилась с боевиком, что поддерживает русскую культуру и ждет, когда ВС РФ освободят Харьков.

В гневе украинский офицер застрелил свою любовницу и ранил ее 28-летнюю дочь. После этого он попытался скрыться. Через день его нашли. Он прятался на крыше одного из общежитий города.

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#всу
#спецоперация
#женщины
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Министр Израиля по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир попал в ДТП
26 апреля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/conejota

Министр Израиля по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир перевернулся на машине. Его экстренно везут в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Автомобиль, в котором ехал министр Израиля, перевернулся на трассе. Машина лежит вверх дном посреди дороги. В каком он находится состоянии не известно. Причины ДТП не сообщаются.

Ранее в Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине. ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бизнесмена и миллионера Симутова обвиняют в изнасиловании на Бали
26 апреля 2024, 18:53

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

Российский предприниматель и миллионер, владелец сети кальянных в Санкт-Петербурге Антон Симутов, который постоянно живёт на Бали, обвиняется в изнасиловании. Заявление написала гостья его виллы, которая утверждает, что бизнесмен ещё и избил её.
Пострадавшая утверждает, что местная полиция пытается замять дело, передаёт RT. По словам девушки, ей уже трижды приходилось подавать заявление, так как полицейские то находили там опечатки, то «забывали» вписать свидетелей. Известно, что Симутов называл себя «королём острова» и устраивал у себя на вилле бурные вечеринки, которые иногда заканчивались потасовками. Нашлись и другие пострадавшие: кому-то бизнесмен сломал телефон, кого-то угостил тумаками.

Знакомые Антона объясняют, что к нему в дом все приходили добровольно, желая повеселиться. Симутов мог подшутить над гостями, но до агрессии дело не доходило. Его друзья считают обвинения в изнасиловании подставой, продиктованной желанием «срубить» денег. На остров уже вылетели адвокаты питерского предпринимателя.

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Таксиста застали за мастурбацией рядом с детской школой искусств в Подмосковье
В Наро-Фоминске заметили удовлетворявшего себя у детской школы искусств таксиста
26 апреля 2024, 18:09

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья был замечен таксист, который занимался самоудовлетворением рядом с детской школой искусств, пишет Telegram-канал «Новости Наро-Фоминска».
Местные жители поселка Калининец застали мужчину в момент, когда он стоял на улице, и прикрывал свои действия дверью машины.

Отмечается, что напротив также находится детская школа искусств под названием «Классика».

Ранее в Петербурге произошел аналогичный случай. Таксист занялся мастурбацией в салоне автомобиля перед пассажиркой и ее пятилетним сыном. Мужчина при этом задавал пассажирке непристойные вопросы.

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#машины
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Суд в ЮАР приговорил девять человек почти к 11 тысячам годам тюрьмы
26 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Rawf8

Суд в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике вынес приговор девятерым лицам, осужденным по 391 пункту обвинения в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов, пишет РИА Новости.
Тринадцать обвиняемых в общей сложности получили 10 939 лет лишения свободы за указанные преступления, включая отмывание денег, мошенничество, подделку документов и разглашение информации.

Двое из них скончались во время судебного процесса, а двое выступили в качестве свидетелей. Обвиняемые были также признаны виновными в нарушении законов о регистрации рождения и смерти, идентификации, адвокатах, а также в содействии другим лицам в получении выгоды от незаконной деятельности.

Всего против них возбуждено 23 уголовных дела, связанных с мошенническими действиями по возврату налога на добавленную стоимость. Ущерб налоговой службе ЮАР составил 300 миллионов рандов (около 15,9 миллиона долларов).

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#юар
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«Настоящие герои не носят масок»: дворник в Петербурге вытащил из пожара людей
В Питере дворник по трубе забрался в горящее здание и спас трех женщин
26 апреля 2024, 17:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Санкт-Петербурге дворник по трубе забрался в горящее здание и спас трех женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным канала, во время пожара жительницы дома оказались заблокированы в квартирах из-за настигшего их огня и дыма. Окно было единственным путем наружу. Дворник увидел, что женщинам нужна помощь. Он быстро поднялся по трубе и помог горожанкам, вытаскивая их на карниз.

Благодаря неравнодушному мужчине они отделались только испугом. Всего сотрудниками МЧС было спасено девять человек.

Ранее в Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине. ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#дворник
#мужчина
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В Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине
26 апреля 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о попутном столкновении трёх автомобилей на трассе М-5 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы аварии. Работники противопожарной спасательной службы незамедлительно прибыли на место, отключили аккумулятор машины, чтобы не начался пожар и с помощью гидравлического инструмента освободили водителя внедорожника и оказали ему первую помощь», — говорится в сообщении.
Затем спасатели переложили пострадавшего на носилки и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Мужчину увезли в Луховицкую районную больницу, остальным участникам ДТП помощь врачей не понадобилась.

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#луховицы
#дтп
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#мособлпожспас
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Уроженца Украины задержали в Ростовской области по делу о вымогательстве
ФСБ: украинец вымогал у сына военного 300 тыс. руб. за выкуп отца из плена ВСУ
26 апреля 2024, 16:54

Уроженца Украины задержали сотрудники ФСБ за попытку вымогательства 300 тысяч рублей у жителя Ростовской области в обмен на освобождение его отца, который находится в плену в ВСУ, пишет ТАСС.
Задержанный, родившийся в 1986 году и проживавший в Белокалитвинском районе Ростовской области, предложил сыну российского военного свои услуги по освобождению его отца. Он требовал 300 тысяч рублей и намекал на возможность включения отца в обменные списки. После отказа россиянина он снизил свои требования до 50 тысяч рублей и угрожал избить сына военного, однако тот обратился в ФСБ.

Сотрудники ФСБ выявили шантажиста, провели обыск и обнаружили его приверженность неофашистским организациям. У него изъяли фашистскую атрибутику. Кроме того, он ранее привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование татуировок с нацистской символикой и был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу, мошенничество, грабеж, незаконный оборот взрывных устройств и самоуправство.

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество.

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