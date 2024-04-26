Замглавы УМВД задержан за пьяную езду в Кировской области

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Заместитель начальника УМВД по Кировской области задержан пьяным за рулём, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, сотрудники ДПС его не узнали. В результате полковника оформили по всем правилам, он уволен.
Машину Андрея Воронова остановили с 22 на 23 апреля, когда он возвращался с отдыха в Киров. Полковник сразу начал угрожать инспекторам и размахивать перед ними удостоверением.
Сотрудники ДПС пригласили Воронова на медосвидетельствование, где выяснилось, что в его крови 0,35 промилле алкоголя. По данным канала, все могло бы закончиться иначе, но патрульные не сразу поняли, что перед ними начальник, а когда все же узнали его, решили, что это подстава.
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Машину Андрея Воронова остановили с 22 на 23 апреля, когда он возвращался с отдыха в Киров. Полковник сразу начал угрожать инспекторам и размахивать перед ними удостоверением.
Сотрудники ДПС пригласили Воронова на медосвидетельствование, где выяснилось, что в его крови 0,35 промилле алкоголя. По данным канала, все могло бы закончиться иначе, но патрульные не сразу поняли, что перед ними начальник, а когда все же узнали его, решили, что это подстава.
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Алёна Самарева