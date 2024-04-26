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Замглавы УМВД задержан за пьяную езду в Кировской области

26 апреля 2024, 16:52
Фото: iStock/andon iliev

Фото: iStock/andon iliev

Заместитель начальника УМВД по Кировской области задержан пьяным за рулём, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, сотрудники ДПС его не узнали. В результате полковника оформили по всем правилам, он уволен.

Машину Андрея Воронова остановили с 22 на 23 апреля, когда он возвращался с отдыха в Киров. Полковник сразу начал угрожать инспекторам и размахивать перед ними удостоверением.



Сотрудники ДПС пригласили Воронова на медосвидетельствование, где выяснилось, что в его крови 0,35 промилле алкоголя. По данным канала, все могло бы закончиться иначе, но патрульные не сразу поняли, что перед ними начальник, а когда все же узнали его, решили, что это подстава.

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#фсб
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Уроженца Украины задержали в Ростовской области по делу о вымогательстве
ФСБ: украинец вымогал у сына военного 300 тыс. руб. за выкуп отца из плена ВСУ
26 апреля 2024, 16:54

Уроженца Украины задержали сотрудники ФСБ за попытку вымогательства 300 тысяч рублей у жителя Ростовской области в обмен на освобождение его отца, который находится в плену в ВСУ, пишет ТАСС.
Задержанный, родившийся в 1986 году и проживавший в Белокалитвинском районе Ростовской области, предложил сыну российского военного свои услуги по освобождению его отца. Он требовал 300 тысяч рублей и намекал на возможность включения отца в обменные списки. После отказа россиянина он снизил свои требования до 50 тысяч рублей и угрожал избить сына военного, однако тот обратился в ФСБ.

Сотрудники ФСБ выявили шантажиста, провели обыск и обнаружили его приверженность неофашистским организациям. У него изъяли фашистскую атрибутику. Кроме того, он ранее привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование татуировок с нацистской символикой и был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу, мошенничество, грабеж, незаконный оборот взрывных устройств и самоуправство.

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество.

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USA Today: 74-летняя американка с огнестрельным оружием ограбила банк
26 апреля 2024, 16:17

Фото: iStock/QunicaStudio

В Штатах 74-летняя женщина стала жертвой мошенников и решила ограбить банк.
Об этом сообщает USA Today. Жительница штата Огайо ограбила кооперативный банк, угрожая сотрудникам оружием.

После того, как ей отдали деньги, она скрылась с места преступления на машине без номеров. Несмотря на то, что пожилая женщина была в маске, силовики быстро ее вычислили.

Когда сотрудники полиции пришли к ней домой, она сразу же признала вину и сдалась. Отмечается, что ранее фигурантка уголовного дела не имела проблем с законом.

По словам ее родственников, незадолго до ограбления банка, женщина стала жертвой мошенников. Также они рассказали, что она звонила им с заявлением, что ограбит банк, но они не приняли ее слова всерьёз.

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#сша
#ограбление
#пенсионерка
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Пилотов авиакомпании S7 ослепили лазером в небе
26 апреля 2024, 15:58

Фото: iStock/nitimongkolchai

Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
По информации портала рейс следовал из Волгограда в Москву. На подлете к российской столице командир воздушного судна сообщил в внештатной ситуации. Из ближайших домов в сторону Boeing 737-800 был направлен лазер зеленого цвета.

На выполнение полета авиакомпании S7 инцидент не повлиял. Экипаж благополучно посадил самолет, никто не пострадал.

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#самолет
#инцидент
#авиакомпании
#москва
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Появилось видео «родового гнезда» арестованного замглавы Минобороны Иванова
Mash: стоимость особняка Иванова близится к двум миллиардам рублей
26 апреля 2024, 15:34

Фото: IStock/bastan

Стоимость особняка экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова оценивается примерно в два миллиарда рублей, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, «родовое гнездо» арестованного Иванова, площадь которого составляет восемь гектаров, находится в Панкратове на берегу Волги. Там восемь спален и 40-метровая ванная комната. Особняк сделан по образу знаменитой усадьбы Знаменское-Раёк.

Площадь самого дома не превышает трёх тысяч квадратных метров. В подвале — четыре склада для мебели и два для продуктов. Рядом с ним находятся парк с фонтаном.
Как пишет Mash, землю для имения в 2019 году купила связанная с Ивановым фирма «Волжский берег». Учредитель компании — Сергей Бородин, сейчас он тоже арестован в рамках уголовного дела замминистра.

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#минобороны рф
#тимур иванов
#дом
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На Сахалине школьники травили двух девочек и сняли видео с символикой нацистов
26 апреля 2024, 15:23

Фото: istock / Paolo Cordon

Группа школьников на Сахалине подвергла травле двух девочек, снимая происходящее на видео и вставляя цифровой код с нацистскими лозунгами, после чего выложила издевательства в интернет, пишет Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».
Инцидент произошел 24 апреля на детской площадке на Первомайской улице в Холмске. Предположительно, все участники травли учатся в четвертом классе школы № 6. Дети издевались над девочками, заставляли их лаять, пытались отобрать телефон, и обливали их водой из бутылки.

В начале видео, которое сами подростки разместили в соцсетях, было вставлено предложение с цифровым кодом, содержащим нацистский лозунг.

Пресс-служба областной прокуратуры заявила, что уже начала проверку по факту опубликованной записи.

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«Вспыхнул прямо на глазах у очевидцев»: В Краснодарском крае горит отель
В Краснодарском крае вспыхнул отель «Аква Вила»
26 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Краснодарском крае вспыхнул отель «Аква Вила». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Отель «Аква Вила», расположенный в Туапсинском районе, вспыхнул на глазах у очевидцев. Он был в огне уже через пару минут после возгорания. Кровля здания уже полностью охвачена огнем. Над отелем поднялся черный дым. Местные жители отмечают, что перед пожаром прозвучали взрывы.

Иной информации нет. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее пожар разгорелся на топливно-энергетическом комплексе в Смоленской области. Возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Обломки сбитых дронов упали на резервуары с топливом и нефтью.

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Силовики задержали ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
26 апреля 2024, 14:47

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Правоохранители задержали ещё одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Это гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов.
Задержанный является уроженцем города Пархор 2003 года рождения, сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к министерству внутренних дел. Иностранцу вменяется пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку). Официального подтверждения информации пока не появилось.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. В концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник», ворвались вооружённые люди и открыли стрельбу по людям. Затем они подожгли здание и пытались скрыться. В результате трагедии погибли более 140 человек.

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#рф
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Не говорящие по-русски мигранты сдали на «пятёрки» языковой тест в Башкирии
26 апреля 2024, 14:34

Фото: iStock/vichinterlang

В Башкирии не говорящие по-русски приезжие на отлично сдали тест по русскому языку.
Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash. По его данным, пятеро граждан Узбекистана на отлично сдали экзамен по русскому языку, который необходим для работы в стране.

В этом им помогли сотрудники местного вуза, вручившие мигрантам документы об успешной сдаче. Как выяснилось позже, за иностранцев сдали экзамены жители Курганской области.

Они же помогли им незаконно въехать на территорию страны. В итоге результаты тестирования признали недействительными.

Ранее Минобрнауки заявило о смене ректора Государственного института русского языка им. Пушкина из-за скандала, связанного с мигрантами.

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#мигранты
#башкирия
#суд
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Террористку приговорили к 1 794 годам тюрьмы в Стамбуле
26 апреля 2024, 14:18

Фото: iStock/zoka74

Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам.
Об этом сообщает телеканал TRT по результатам оглашения приговора. Его вынес Стамбульский суд по уголовным делам.

Срок, к которому приговорили террористку, равен семи пожизненным заключениям. Решение приняли в отношении 36 обвиняемых, среди которых была аль-Башир. Изначально ее хотели осудить на 3 009 лет тюрьмы.

Как выяснило следствие, преступница заложила бомбу на проспекте. Все случилось на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула в ноябре 2022 года. Теракт забрал жизни шести человек, еще 81 пострадал.

Чтобы найти террористку, спецслужбы проанализировали записи с 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.

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#турция
#терроризм
#смерть
#тюрьма
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