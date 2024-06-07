Задыхающегося во время секса москвича спасли от инфаркта

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Порядка 60% инфарктов происходят без клинической симптоматики. Врач-кардиолог Наталья Гаврилова в разговоре с «Лентой.ру» предупредила о риске инфаркта среди мужчин средних лет и привела в пример недавний случай с жителем Москвы, которого смогли спасти от инфаркта.
Как утверждает врач, 59-летний мужчина обратился в клинику с жалобой на небольшую нехватку воздуха во время секса и периодическое повышение артериального давления. В медучреждение москвич попал по настоянию супруги, которую обеспокоило, что он начал задыхаться.
По итогам обследования медики выявили у него поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, которые питают сердце. Это могло быть чревато смертью или инвалидностью из-за возможного развития обширного инфаркта.
Врачи избавили его от симптомов и потенциально спасти от более тяжких последствий с помощью процедуры стентирования. Эксперт отметила, что врачи научились помогать пациентам с таким диагнозом помощь с использованием малоинвазивных методов с установкой стента.
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По итогам обследования медики выявили у него поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, которые питают сердце. Это могло быть чревато смертью или инвалидностью из-за возможного развития обширного инфаркта.
Врачи избавили его от симптомов и потенциально спасти от более тяжких последствий с помощью процедуры стентирования. Эксперт отметила, что врачи научились помогать пациентам с таким диагнозом помощь с использованием малоинвазивных методов с установкой стента.
« Раньше подобные операции проводились на остановленном сердце с долгим периодом восстановления, что несло в себе определенные риски для жизни. Сегодня процедура стентирования проводится без тяжелого хирургического вмешательства. Пациент во время операции находится в сознании, а выписка из стационара проходит уже через два дня», — пояснила Гаврилова.Читайте также:
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Алина Юрчак