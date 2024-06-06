В России успешно протестировали вакцину от всех видов рака

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Академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что была разработана и успешно протестирована вакцина от всех видов рака.
По его словам, препарат создан на основе мРНК-технологий.
Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин заявил, что к первым симптомам начинающейся раковой опухоли мозга относятся ухудшающиеся зрение и координация, а также изменения внутричерепного давления.
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«Важнейшее преимущество состоит в том, что эта технология позволяет создать в клетках очень большие концентрации целевого антигена, — то есть того белка или пептидов, которые, разработчик закодировал в этой мРНК. Это необходимо для того, чтобы показать иммунной системе больного раком человека, как отличить здоровую клетку от злокачественной», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Гинцбург.
Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин заявил, что к первым симптомам начинающейся раковой опухоли мозга относятся ухудшающиеся зрение и координация, а также изменения внутричерепного давления.
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Мелисса Тимофеева