Аллерголог Косова рассказала, как бороться с перекрестной аллергией

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Что такое перекрестная аллергия и как с ней жить рассказала аллерголог из Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перекрестная аллергия — это аллергическая реакция, которая возникает на молекулы аллергенов, схожие по своему строению.
Также симптомами могут быть чихание, кашель, зуд носа и век, слёзотечение. Чтобы выявить на что именно у вас проявляется реакция, необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу. Он проведет необходимые анализы и назначит терапию.
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«При аллергии, например, на пыльцу деревьев перекрестная реакция может возникнуть на яблоко, грушу, абрикос, вишню, черешню, орехи, картофель.Перекрестная аллергия развивается в области губ и ротовой полости и выражается в покалывании губ и слизистой ротоглотки, зуде верхнего неба и слизистой рта, ощущении кома в горле, охриплости голоса, отеке языка, губ и нёба», — объяснила врач-аллерголог Людмила Косова.
Также симптомами могут быть чихание, кашель, зуд носа и век, слёзотечение. Чтобы выявить на что именно у вас проявляется реакция, необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу. Он проведет необходимые анализы и назначит терапию.
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Мира Полтева