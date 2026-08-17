Загадочно пропавшую спортсменку Цомартову могли увидеть в Дагестане

17 августа 2026, 15:53

В Дагестане могли увидеть пропавшую в 2024 году спортсменку Цомартову

Фото: iStock/aee_werawan

Загадочно пропавшую более двух лет назад спортсменку Анну Цомартову могли увидеть в Дагестане. Об этом пишет РЕН ТВ.