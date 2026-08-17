Загадочно пропавшую спортсменку Цомартову могли увидеть в Дагестане
Загадочно пропавшую более двух лет назад спортсменку Анну Цомартову могли увидеть в Дагестане. Об этом пишет РЕН ТВ.
По словам матери девушки, Дианы, 15 августа днём в службу 112 поступило сообщение о том, что Анну видели у магазина в Буйнакске. Однако достоверность этой информации не подтверждена.
Анна Цомартова, 22-летняя студентка, пропала в феврале 2024 года после соревнований по тайскому боксу. Согласно заверению ее матери, Анна вышла из Дворца спорта вечером и не вернулась. Её видели на берегу Каспийского моря, что вызвало предположение о возможном утоплении, но доказательств этому не обнаружено.
Вскоре в Дубае заметили девушку, похожую на Цомартову. Однако незнакомка, говорившая на русском языке, заявила, что её с кем-то перепутали. После этого Анну объявили в международный розыск.
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