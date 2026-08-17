Студент из Африки утонул в озере в Брянске, в котором гибнут первокурсники
Студент из Африки утонул в озере в Брянске, в котором второй год подряд тонут первокурсники. Об этом пишет SHOT.
25-летний студент первого курса Брянского государственного университета приехал в Россию для получения образования. Накануне происшествия он отправился купаться на озеро Орлик-1 в Бежицком районе, но домой так и не вернулся. Его друзья забили тревогу. Сегодня утром тело молодого человека извлекли из воды.
Год назад в этом же озере утонул другой первокурсник — 17-летний студент местного строительно-технологического техникума. 9 июня он тоже пошёл купаться на Орлик-1 и нырнул в запрещённой зоне, после чего пропал. Его тело обнаружили на следующий день.
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