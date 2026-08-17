17 августа 2026, 12:44

SHOT: Студент из Африки утонул в озере в Брянске, в котором гибнут первокурсники

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Студент из Африки утонул в озере в Брянске, в котором второй год подряд тонут первокурсники. Об этом пишет SHOT.