Житель Дагестана после конфликта открыл огонь из ружья по двум мужчинам
Житель Дагестана после конфликта открыл огонь из ружья по двум мужчинам. Об этом проинформировали в СУ СК России по Дагестану.
Следствие установило, что 16 августа между двумя группами местных жителей произошел конфликт с 01:00 до 04:55 недалеко от Гимринского тоннеля. Один из участников потасовки получил травмы.
После этого 38-летний мужчина взял охотничье гладкоствольное ружье и вернулся на место происшествия. Он произвел не менее пяти прицельных выстрелов в направлении двух мужчин. В результате оба пострадавших получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек.
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