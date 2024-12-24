Загитовой отказали в гранте размером 74,8 миллиона рублей на «Алые паруса»

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Президентский фонд культурных инициатив не поддержал заявку олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой на получение гранта в размере 74,79 миллиона рублей для реализации нового ледового шоу «Алые паруса». Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.
Загитова подала заявку 10 сентября, однако ее проект оказался в списке тех, которые не получили финансирования. В соответствии с поданными документами, общая сумма расходов на шоу составляла 74,79 миллиона рублей, при этом софинансирование не предусматривалось.
Целью проекта было формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое представление, основанное на мотиве одноименной повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхенчхане и чемпионкой Европы того же года. Весной 2019 года она выиграла чемпионат мира, после чего объявила о паузе в карьере. В конце августа этого года фигуристка представила свою новую ледовую программу «Хранители времени» в Казани.
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Целью проекта было формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое представление, основанное на мотиве одноименной повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхенчхане и чемпионкой Европы того же года. Весной 2019 года она выиграла чемпионат мира, после чего объявила о паузе в карьере. В конце августа этого года фигуристка представила свою новую ледовую программу «Хранители времени» в Казани.
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Дарья Осипова