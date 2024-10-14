Запашный жёстко отозвался о запрете животных в цирках

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Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный резко раскритиковал инициативу запретить животных в цирках.
«Я не буду комментировать, это просто в 105-й раз идиотская инициатива, которая нацелена на то, чтобы про них поговорили. Мой комментарий означает, что мы поддерживаем очередной информационный вброс этих неудачников. Поэтому просто не хочу комментировать», — ответил в беседе с NEWS.ru Запашный.
Ранее дрессировщица диких животных Росгосцирка Наталья Исайчева заявила, что запрет на выступление диких животных в цирках не просто убьёт сами такие заведения, но и навредит самим зверям, которым будет просто некуда идти.
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