Загруженность дорог Московской области утром 20 ноября составила шесть баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 20 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 6 баллов. На дорогах региона было зафиксировано около 917 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные проблемы с движением возникают на пути к Москве на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёвско-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В регионе 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер. Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям соблюдать осторожность в условиях плохой погоды, поддерживать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться рядом с ненадёжными конструкциями или деревьями.
Если на автомобиле всё ещё летняя резина, то лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.
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В регионе 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер. Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям соблюдать осторожность в условиях плохой погоды, поддерживать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться рядом с ненадёжными конструкциями или деревьями.
Если на автомобиле всё ещё летняя резина, то лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.
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Дайана Хусинова