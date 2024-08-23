Загруженность дорог Московской области утром 23 августа составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на подмосковных дорогах по состоянию на утро пятницы, 23 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются в основном при движении в сторону столицы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечены при проезде по направлению к Москве на участках трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Ленинградское, Щёлковское, Носовихинское, Каширское, Пятницкое, Дмитровское и Киевское», — говорится в сообщении.В министерстве призвали водителей быть внимательными и аккуратными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких манёвров.
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