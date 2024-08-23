Загруженность дорог Московской области утром 23 августа составила четыре балла

По народному календарю 23 августа — Лаврентьев день. Это праздник, посвящённый первой муке и мельникам. Православные верующие в этот день вспоминают святого Лаврентия, который был известен как блаженный Лаврентий, Калужский чудотворец, а также мученика Лаврентия Римского. Лаврентий Римский обладал даром чудотворения и избавлял прихожан от душевных и телесных недугов.

История праздника

Лаврентий Римский, ученик папы Сикста и архидиакон христианской церкви, жил в III веке в Риме. Во времена императора Валериана его и его учителя Сикста, а также их последователей подвергли жестоким гонениям.





Когда Лаврентию удалось увидеться с папой Сикстом, он велел ему продать все церковные богатства и раздать деньги верующим, изгнанным из своих домов за отказ кланяться языческим богам.





Спустя три дня после казни папы Сикста арестовали и Лаврентия. Когда палачи стали допрашивать его о местонахождении сокровищ, он ответил, что все продал, чтобы сохранить паству. Его заточили в темницу, где он продолжал проповедовать и исцелять заключенных. За это его подвергли пыткам, от которых он скончался.



Блаженный Лаврентий Калужский жил в России в XV–XVI веках. По одной из версий, он произошел из боярского рода Хитровых, но он выбрал путь юродства, отказавшись от земных благ ради духовного совершенствования.





Святой жил в лесной хижине в Калуге, носил круглый год рубашку и овчинный тулуп, а на ногах — лапти. Он получил дар чудотворения благодаря своим духовным подвигам.





Согласно легенде, в 1512 году Лаврентий спас Калугу от нападения крымских татар. Когда святой отдыхал в доме князя Симеона Иоанновича, он потребовал дать ему «острую секиру», чтобы защитить его от «псов». Затем он взял топор и поспешил прочь.





Когда князь Симеон со своей дружиной сражался с захватчиками на реке Оке, в решающий момент святой чудесным образом появился на его корабле и приободрил воинов. Битва закончилась победой защитников Калуги.

Традиции в Лаврентиев день

Фото: istockphoto / bee32

Что можно делать 23 августа









В день Лаврентия роса считалась особенно целебной, поэтому женщины спешили собрать её с листьев и травы.



Встреча белых и чёрных котов в этот день считалась хорошим знаком, сулящим счастье и финансовое благополучие. Однако нужно не просто смотреть на котов, а обязательно приласкать их.

Фото: istockphoto / EllaPhotography

Люди верили, что чёрный кот, вопреки страшилкам, может избавить от неприятностей, которые преследуют в данный момент, а белый кот подарит счастье и удачу в будущем.



В старину в день Лаврентия все старались умыться водой из родника утром, чтобы укрепить своё здоровье. Девушки надеялись, что это поможет им сохранить красоту. Такой же целебной считалась и роса, выпавшая в этот день.



В память о блаженном Лаврентии люди молились святому об исцелении от глазных болезней.



Что не стоит делать в Лаврентьев день Важно помнить, что этот праздник приходится на Успенский пост — нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.В день Лаврентия роса считалась особенно целебной, поэтому женщины спешили собрать её с листьев и травы.Встреча белых и чёрных котов в этот день считалась хорошим знаком, сулящим счастье и финансовое благополучие. Однако нужно не просто смотреть на котов, а обязательно приласкать их.Люди верили, что чёрный кот, вопреки страшилкам, может избавить от неприятностей, которые преследуют в данный момент, а белый кот подарит счастье и удачу в будущем.В старину в день Лаврентия все старались умыться водой из родника утром, чтобы укрепить своё здоровье. Девушки надеялись, что это поможет им сохранить красоту. Такой же целебной считалась и роса, выпавшая в этот день.В память о блаженном Лаврентии люди молились святому об исцелении от глазных болезней.

Фото: istockphoto / Photodjo

Приметы на 23 августа

Фото: istockphoto / Victor Kaprov