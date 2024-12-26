Загруженность дорог Московской области утром 26 декабря достигла четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 26 декабря загруженность дорог в Московской области составила 4 балла. По данным Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на региональных дорогах находилось около 867 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением наблюдались в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щёлковском, Носовихинском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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