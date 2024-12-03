Загруженность дорог Московской области утром 3 декабря составила шесть баллов

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 3 декабря на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 6 баллов. Согласно информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано 927 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше среднего показателя за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением возникают в направлении Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёвско-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность из-за гололедицы, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.
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