Загруженность дорог Московской области утром 3 декабря составила шесть баллов

Утром 3 декабря на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 6 баллов. Согласно информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано 927 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше среднего показателя за предыдущий месяц.