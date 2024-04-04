Загруженность дорог Московской области утром в четверг составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ Московской области
Дороги в Московской области утром 4 апреля загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
4 апреля утром пробки зафиксированы на большей части автодорог из области в центр.
В министерстве рекомендуют водителям внимательнее совершать маневры и перестроения, а также не нарушать скоростной режим.
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«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Калужском, Каширском, Киевском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе. Также отмечено затруднение проезда автомобилей на М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева