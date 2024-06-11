Загруженность дорог Подмосковье утром 11 июня составила четыре балла

Правительство одобрило законопроект, который предлагает ввести штраф в размере до пяти тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение. По какой причине строгое наказание до сих пор не было прописано в законе, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с «Прайм».