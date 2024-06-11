Загруженность дорог Подмосковье утром 11 июня составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 11 июня, оценивается в четыре балла, при этом на некоторых участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе отмечаются сложности при проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения фиксируются при проезде в сторону Москвы по трассам М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.В министерстве призвали подмосковных водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.
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Лев Каштанов