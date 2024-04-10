Загруженность дорог Подмосковья утром 10 апреля составила 3 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в среду, 10 апреля, оценивается в три балла, при этом на пятнадцати трассах в сторону столицы наблюдаются затруднения движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён в сторону Москвы на следующих федеральных трассах: М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Кроме того, затруднения в этом же направлении фиксируются на одиннадцати шоссе: это Щёлковское шоссе, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Киевское и Калужское шоссе», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня зафиксировано свыше 875 тысяч автомобилей, что на один процент меньше, чем в среднем за прошедший месяц.
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