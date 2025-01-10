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Загруженность дорог Подмосковья утром 10 января составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На три балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области утром в пятницу, 10 января, при этом на десяти шоссе наблюдаются сложности с проездом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало свыше 865 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.



В областном Минтрансе также отметили, что сегодня возможна гололедица, и призвали водителей быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.

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В Пушкине построят котельную для физкультурно-спортивного комплекса
10 января 2025, 10:31

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью более 2 МВт построят в городе Пушкино для нужд местного физкультурно-спортивного комплекса, подряд на строительство выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить для физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» блочно-модульную котельную мощностью 2,039 МВт по адресу: ул. 50 лет Комсомола, дом №26, а также поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации котельной», — говорится в сообщении.
Строительство планируется завершить в текущем году.

Начальная цена лота составляет 51 миллион 974 тысячи 449 рублей 8 копеек, заявки принимаются до 22 января.

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#торги
#строительство
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В ЖК «Римский» Ленинского округа построили дом на 1787 квартир с паркингом
10 января 2025, 10:10

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпус на 1787 квартир с встроенным паркингом на 274 машины, возведённый в жилом комплексе «Римский» на территории Ленинского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый корпус представляет из себя здание переменной этажности — от десяти до 18 этажей. На двух подземных этажах размещено 676 кладовых, а на первом этаже — помещения для коммерческих объектов: магазинов, кафе и пр. Кроме того, там планируется открыть две поликлиники на 100 и 90 посещений за смену. Общая площадь корпуса составляет более 3,1 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый корпус с паркингом является последним в очереди строительства жилого комплекса, с его вводом в эксплуатацию девелопер завершил возведение ЖК «Римский».

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В девяти округах Московской области на дорогах отремонтировали ограждения
10 января 2025, 09:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения в девяти городских округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт состоялся в таких городах, как: Балашиха, Жуковский, Мытищи, Можайск, Серпухов, Долгопрудный и Ступино. Кроме того, ремонтные работы затронули Красноармейское шоссе возле хутора Паршино в Пушкинском округе и Лыткаринское шоссе возле посёлка Чкалово в городском округе Люберцы.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — сообщили в ведомстве.
В Министерстве транспорта Московской области подчеркнули, что проверка региональных дорог осуществляется еженедельно. Особое внимание уделяется состоянию покрытия и элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, таким как ограждения, искусственные неровности, светофоры, дорожные знаки и линии освещения. При обнаружении недостатков проводятся ремонтные работы.

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Запрет на смартфоны за рулем не вступит в силу с марта
Минтранс: запрет на использование смартфонов за рулем не вступит в силу с марта
10 января 2025, 08:32

Фото: iStock/ponsulak

Изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), которые запрещают использование отвлекающих внимание водителя устройств за рулем, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу 1 марта этого года. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ, передает ТАСС.
До этого заявление ведомство предлагало внести изменения в ПДД соответствующие изменения. К устройствам, которые отвлекают и снижают внимание водителя, относятся планшеты, смартфоны и мультимедийные устройства машины, с помощью которых можно смотреть видео во время движения.

На сегодняшний день за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что в России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#видео
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Суд остановил взыскание 1,1 млрд рублей с «королевы марафонов» блогера Блиновской
ФНС прекратила взыскание с Блиновской более 1,1 млрд рублей из-за ее банкротства
10 января 2025, 06:58

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Исполнительное производство по взысканию более 1,1 миллиарда рублей налоговой задолженности с «королевы марафонов» блогера Елены Блиновской прекращено. Об этом стало известно из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Причиной прекращения взыскания стало банкротство Блиновской, как предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве».

Ранее суд признал Блиновскую банкротом и начал процедуру реализации ее имущества. По словам ее представителя, на момент начала банкротства блогер уже погасила более 320 миллионов рублей, а остаток основного долга превышал 587 миллионов. Общая сумма задолженности, включая налоговые обязательства, составляла около 1,2 миллиарда рублей.

Сейчас с Елены Блиновской продолжают взыскивать долг в размере 2,5 тысячи рублей. Кроме того, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и в легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Блиновская частично признала свою вину.

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В России хотят отменить ограничение на стаж по уходу за детьми: что изменится?
В Совфеде захотели отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
10 января 2025, 03:08

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Сенатор Андрей Кутепов инициировал законопроект, который предлагает исключить ограничения на включение периода ухода за детьми в страховой стаж. Об этом он сообщил РИА Новости. Документ уже направлен на рассмотрение заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину.
Согласно действующему законодательству, в страховой стаж включается период ухода за каждым ребенком до полутора лет, но общий срок не может превышать шести лет. Это ограничение затрудняет поддержку многодетных семей, особенно тех, у кого пятеро и более детей, поскольку для них данный период не засчитывается полностью.

Кутепов подчеркнул, что существующие нормы оказываются несправедливыми по отношению к многодетным семьям, которые играют важную роль в улучшении демографической ситуации в стране. Предлагаемые изменения позволят устранить этот дисбаланс и обеспечить поддержку всех родителей, независимо от количества детей.

Инициатива направлена на создание равных условий для всех семей и повышение социальной защиты родителей, которые занимаются воспитанием детей, что особенно важно в контексте демографических вызовов России.

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#новости
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«Дома безопаснее»: Певца Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию ​из пылающих США
В Госдуме певцу Алексею Воробьеву предложили вернуться в РФ из-за пожара в США
10 января 2025, 01:40

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Депутат Госдумы Александр Толмачев из фракции «Единая Россия» обратился к певцу и актеру Алексею Воробьеву с предложением вернуться из США в Россию. Такое заявление парламентарий сделал на фоне сообщений об эвакуации Воробьева из его дома в Лос-Анджелесе из-за масштабного пожара.
Толмачев отметил, что в России сейчас активно развиваются современные киностудии и киноиндустрия, а обстановка в стране безопаснее, чем в охваченном огнем Лос-Анджелесе. По его словам, возвращение в Москву могло бы стать разумным решением для артиста.

«Дома — безопаснее. И перспективы лучше», — передает слова парламентария РИА Новости.
Воробьев, который в 2011 году представлял Россию на «Евровидении» в Дюссельдорфе, заняв 16-е место, пока не ответил на призыв депутата.

Между тем сообщалось, что действующий президент США Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния из-за пожаров.

Огонь в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе охватил площадь более 2 тысяч гектаров и уничтожил около тысячи строений. Местные власти ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Этот пожар уже назван одним из самых разрушительных в истории округа, а еще один очаг — Итон-Файр — угрожает 13 тысячам зданий в районе Алтадена.

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В ​Москве скончался один из самых популярных рестораторов столицы
SHOT: в Москве в 53 года умер знаменитый ресторатор Кирилл Гусев
10 января 2025, 01:01

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Москве в возрасте 53 лет скончался один из самых известных рестораторов страны Кирилл Гусев. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной смерти стала остановка сердца.
«Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин — чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря», — отметила в телеграме ресторанный обозреватель Мария Лобанова.
Кирилл Гусев был яркой фигурой в ресторанной индустрии. Он открыл множество популярных заведений, таких как «Павильон» на Патриарших прудах, «Обломов», «Чентрале», «Гастроном» и «Zолотой». Кроме того, он был совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат».

В 2012 году журнал GQ присудил Гусеву премию «Человек года» в номинации «Ресторатор года». Его рестораны часто посещали звезды российского шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, Ольга Орлова и Инна Маликова.

8 января сообщалось, что художник-постановщик Владимир Круглов умер на рабочем месте в Театре им. Вахтангова. В коридоре он резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал.

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В России решили сократить срок временной нетрудоспособности
Правительство РФ собирается снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
10 января 2025, 00:24

Фото: iStock/Natali_Mis

Правительство России намерено снизить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан на 15% к 2030 году. Такой показатель заложен в плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает правительственный документ.
«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год — 100%, <...> 2030 год — 85%», — гласит документ в распоряжении РИА Новости.
В рамках плана предлагается ежегодное сокращение продолжительности нетрудоспособности на 1,5–2,5% за счет улучшения здоровья населения.

Среди ключевых мер — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярная диспансеризация, активное занятие спортом и систематическое медицинское наблюдение.

Для достижения цели планируется модернизировать центры здоровья, которые будут заниматься мониторингом самочувствия граждан, корректировкой их питания и развитием системы медицинской реабилитации. Эти шаги должны способствовать не только снижению уровня заболеваемости, но и повышению общей эффективности труда.

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