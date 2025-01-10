Загруженность дорог Подмосковья утром 10 января составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области утром в пятницу, 10 января, при этом на десяти шоссе наблюдаются сложности с проездом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало свыше 865 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе также отметили, что сегодня возможна гололедица, и призвали водителей быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.
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Лев Каштанов