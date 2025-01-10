Загруженность дорог Подмосковья утром 10 января составила три балла

Ремонт состоялся в таких городах, как: Балашиха, Жуковский, Мытищи, Можайск, Серпухов, Долгопрудный и Ступино. Кроме того, ремонтные работы затронули Красноармейское шоссе возле хутора Паршино в Пушкинском округе и Лыткаринское шоссе возле посёлка Чкалово в городском округе Люберцы.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — сообщили в ведомстве.

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