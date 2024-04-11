Загруженность дорог Подмосковья утром 11 апреля составила 3 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Дороги в Московской области по состоянию на утро четверга, 11 апреля, загружены на три балла, при этом на тринадцати трассах в сторону столицы наблюдаются затруднения в проезде, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение затруднено на следующих федеральных трассах: М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон». Сложности с проездом также возможны в сторону Москвы на следующих семи шоссе: Пятницкое, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское и Киевское», — говорится в сообщении.В министерстве также сообщили, что на подмосковные дороги этим утром выехало более 869 тысяч машин, что на два процента больше, чем в среднем за предыдущий месяц.
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Лев Каштанов