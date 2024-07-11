Загруженность дорог Подмосковья утром 11 июля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 11 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения фиксируются при проезде в сторону Москвы на двух федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение по направлению к столице затруднено на участках трассы М-9 «Балтия» и трассы М-4 «Дон», а также на шоссе Энтузиастов, Боровском, Ленинградском, Киевском, Ярославском, Калужском, Щёлковском, Симферопольском, Носовихинском, Варшавском и Калужском шоссе». — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем за прошлый месяц.
Читайте также:
В аэропорту Шереметьево уточнили правила перевозки домашних животных
На Осташковском шоссе временно изменилась схема проезда
Вдоль подмосковных дорог строят более 30 км линий освещения
Лев Каштанов