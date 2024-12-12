Загруженность дорог Подмосковья утром 12 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 12 декабря, составил пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 18 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги области сегодня утром выехало 816 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов