Загруженность дорог Подмосковья утром 12 ноября составила пять баллв

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые ветеринарные правила по борьбе с рожей свиней, утверждённые Министерством сельского хозяйства приказом № 561. Эти правила включают требования к профилактике и диагностике заболевания, мероприятиям при подозрении на инфекцию и ограничениям, связанным с введением карантина.