Загруженность дорог Подмосковья утром 12 ноября составила пять баллв

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 12 ноября, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на автодорогах области сегодня утром зафиксирован один миллион машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов