Загруженность дорог Подмосковья утром 13 июня составила четыре балла

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На четыре балла оценивается транспортная загруженность дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 13 июня, сложности с проездом фиксируются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на участках трасс М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также 6а следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Носовихинское, Калужское, Новорязанское, Каширское, Новорижское, Можайское и Киевское», — говорится в сообщении.В министерстве водителям напомнили о том, что за рулём нельзя отвлекаться на гаджеты и нарушить скоростной режим, и призвали избегать резкого маневрирования.
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