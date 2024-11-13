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Загруженность дорог Подмосковья утром 13 ноября составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Утром 13 ноября на дорогах Московской области наблюдается загруженность в 5 баллов. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе было зафиксировано около 1 миллиона автомобилей, что на 2% меньше среднего значения за прошлый месяц.


Основные трудности с движением возникают при движении в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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В Серебряных Прудах полицейские почтили память погибших коллег
13 ноября 2024, 10:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные пруды

В Серебряных Прудах сотрудники правоохранительных органов почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Руководство отдела МВД России в городском округе Серебряные Пруды почтило память старшего сержанта патрульно-постовой службы Сергея Юрьева. Он погиб при исполнении служебных обязанностей. В 2001 году Юрьев, будучи частью сводного отряда ГУ МВД России по Московской области, отправился в командировку, где получил смертельное ранение.

За проявленную храбрость и мужество он был посмертно награждён Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2002 года.

Кроме того, полицейские возложили цветы к памятнику милиционерам ОВД Ивану Богдашову и Николаю Окунькову, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также и почтили их память минутой молчания.

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#серебряные пруды
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#подмосковье
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В Шаховской отремонтируют спорткомплекс на 1-й Советской улице
13 ноября 2024, 09:48

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт спортивного комплекса проведут в рабочем посёлке Шаховская, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Шаховская, 1-я Советская улица, дом №61. Кроме того, обязанности подрядчика входит поставка всего оборудования, необходимого для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Площадь спорткомплекса составляет более 970 квадратных метров. Завершить капремонт планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 108 миллионов 616 тысяч 693 рубля 93 копейки, заявки принимаются до 28 ноября.

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#шаховская
#спорткомплекс
#комитет по конкуретной политике мо
#капремонт
#капитальный ремонт
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Строительная готовность школы на 1650 мест в Люберцах превысила 30%
13 ноября 2024, 09:30

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят в жилом комплексе «Люберцы» на территории одноименного городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 33%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 33%. При этом монолитные работы завершены на 80%, ведётся каменная кладка стен и перегородок», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь школы составит 22,2 тыс. квадратных метров. В здании будут оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, четыре спортивных зала, актовый зал, библиотечный центр с интерактивными зонами и столовая на 825 мест с кухней.

На прилегающей территории обустроят площадки для занятий спортом и игр, а также для общешкольных мероприятий, проведут озеленение.

Школу строят за счёт средств инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#люберцы
#строительство
#минжилполитики мо
#школа
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В парках Каширы проходит акция по сбору ёлочных игрушек
13 ноября 2024, 09:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Жителей Каширы приглашают изготовить игрушки для городских новогодних ёлок в парках семейного отдыха, сообщает администрация городского округа.
До 29 ноября в парках Каширы проходит акция по сбору ёлочных игрушек. Они должны быть сделаны из устойчивых к погодным условиям, не пищевых материалов и иметь размер не менее 30 сантиметров.

«Ёлочная игрушка может быть выполнена в любой технике. Это может быть большая конфета, шарик, кукла, звезда или гирлянда. От одного участника принимается одна игрушка», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Узнать всю подробную информацию о конкурсе и записаться на мастер-классы можно в телеграмм-канале парка.

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#парки
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Звезду сериала «Молодежка» экстренно госпитализировали
Звезда «Молодежки» Литовченко госпитализирован с подозрением на пневмонию
13 ноября 2024, 09:02

Фото: istockphoto.com/ru/maxim4e4ek

Российский актер Максим Литовченко, снимавшийся в сериале «Молодежка», был госпитализирован. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что медики подозревают у него пневмонию. Литовченко стало плохо рано утром в среду, 13 ноября. У него зафиксировали температуру и кашель.

В настоящее время актер находится на обследовании. Сам Литовченко данные о госпитализации не комментировал.

Согласно информации источника, ночью с пневмонией также был госпитализирован Илья Носков, ставший знаменитостью после исполнения роли Фандорина. Его состояние медики оценивают, как средней тяжести.

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В Совфеде рассказали, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу
Сенатор Косихина: работодатель не вправе вызывать сотрудников с больничного
13 ноября 2024, 08:15

Фото: istockphoto.com/ru/Choreograph

Работодатель не вправе вызывать на работу своего сотрудника, если тот находится на больничном. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина, передает РИА Новости.
По ее словам, вызов сотрудника на работу в период действия больничного — это нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрено административное наказание. Однако, как отметила сенатор, сам работник, если у него есть желание помочь, может по согласованию с руководством выйти с больничного раньше срока или выполнить работу удаленно.

Уточняется, что в этой ситуации работодатель по окончании месяца может премировать его за выполненные задачи.

Напомним, на сегодняшний день граждане РФ за один день больничного получают до 4 тыс рублей. В 2025 году эта сумма увеличится до 5,7 тыс рублей.

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Российские часы номинированы на престижный часовой Гран-при
Часы Суханова «Хронотоп» номинированы на часовой «Оскар» GPHG 2024
13 ноября 2024, 02:52

Фото: iStock/Alexey Shatrov

Часы «Хронотоп», созданные российским часовщиком Антоном Сухановым, были номинированы на престижный Женевский гран-при высокого часового искусства GPHG 2024, который часто называют «Оскаром» в мире часового искусства, передает «Лента.ру».
В этом году конкурс отобрал 90 лучших моделей из 274 представленных, и часы «Хронотоп» вошли в категорию «Календарные и астрономические часы».

«Хронотоп» уникален тем, что его механизм с календарным усложнением и дизайн созданы Сухановым под влиянием философской концепции хронотопа Михаила Бахтина.

Суханов отметил, что для него очень ценно быть номинированным в технической категории, где исторически доминируют швейцарские часовщики, лидирующие в сложной механике уже более двух столетий.

«Для меня особенно важно, что мои часы номинированы в технической категории, не в дизайнерской, не в спортивной, не в ценовых категориях», — поделился часовщик.
Победителей GPHG объявят на церемонии 13 ноября. Суханов выразил гордость за то, что его часы вошли в шестерку лучших в категории технических часов.

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Эпоха комсомола завершилась: скончался его последний глава
Mash: ушел из жизни Владимир Зюкин, последний глава комсомола СССР
13 ноября 2024, 02:17

Фото: iStock/izzzy71

Владимир Зюкин, последний глава комсомола СССР, скончался на 71-м году жизни после долгой болезни, сообщает Telegram-канал Mash.
Зюкин, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, в последние годы редко появлялся на публике, и новость о его смерти подтвердили близкие друзья.

Зюкин вошел в историю как лидер, под руководством которого в конце 1980-х — начале 1990-х годов произошла трансформация комсомольских структур в бизнес-организации. Именно он поддержал создание центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), которые стали первыми легальными коммерческими структурами в СССР.

Период его руководства совпал с распадом СССР и серьезными изменениями политической системы. ВЛКСМ был преобразован в Российский Союз Молодежи, что фактически означало окончание эпохи комсомола.

Зюкин оказал значительное влияние на становление российского предпринимательства в постсоветский период, и его деятельность оставила яркий след в переходе к рыночной экономике.

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Отель Four Seasons напротив Кремля передали государству
РБК: суд Москвы национализировал активы Хотина, включая отель и торговую галерею
13 ноября 2024, 01:07

Фото: iStock/AMilkin

Мещанский суд Москвы постановил национализировать здание гостиницы «Москва», включая пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил РБК адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, Павел Хлюстов.
Иск был подан судебными приставами в апреле, а помещения были арестованы по делу о проверке соответствия расходов и доходов. Судебные власти обратили в доход государства примерно 34,7 тыс. кв. м, которые принадлежат компании ООО «Форси» и используются для работы отеля и торговой галереи.

Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.

Юрист Сергей Варламов в разговоре с изданием «Коммерсантъ» отмечает, что Хотин никогда не занимал госдолжности, и ситуация вызывает вопросы.

Микаэл Казарян из IBC Real Estate оценивает здание торговой галереи «Модный Сезон» как один из привлекательных и ценных активов Москвы, стоимостью до 6 млрд руб., а каждый из 180 номеров отеля — около $1,5 млн.

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