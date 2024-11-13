Загруженность дорог Подмосковья утром 13 ноября составила пять баллов

Утром 13 ноября на дорогах Московской области наблюдается загруженность в 5 баллов. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе было зафиксировано около 1 миллиона автомобилей, что на 2% меньше среднего значения за прошлый месяц.